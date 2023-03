PF faz operação contra manifestantes no Ceará

As buscas são realizadas em sete cidades do Ceará | Foto: Divulgação

Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpre mandados de busca contra manifestantes que supostamente financiaram protestos em Fortaleza, no Ceará, nesta quinta-feira, 30.

Conforme o órgão, os investigados ajudaram na manutenção de acampamentos em frente ao Quartel do Exército na capital do Estado. Além do acampamento, segundo a PF, os manifestantes bloquearam vias em protesto contra o resultado das eleições.

Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em sete cidades do Ceará: Fortaleza, Maracanaú, Itaitinga, Caucaia, Pacajus, Tauá, Brejo Santo; além de Imperatriz, no Maranhão, e Condor, Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Federal, os manifestantes foram identificados a partir de placas de veículos e quebra de sigilo bancário. Eles seriam os responsáveis pelos protestos que bloquearam trecho da BR-116 em Fortaleza, além de manifestação na Avenida Alberto Nepomuceno, no centro da capital do Estado.

“As condutas dos investigados podem configurar o cometimento, em tese, dos crimes de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais, com penas de até três anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir do material apreendido”, informou a PF por meio de nota.