PF faz operação contra tráfico de influência e corrupção na OAB-SP

A Polícia Federal (PF) iniciou nesta segunda-feira, 16, a Operação Ateliê, com a finalidade de apurar crimes de corrupção, tráfico de influência, advocacia administrativa e associação criminosa no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP). Agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santana de Parnaíba (Grande São Paulo) e Jundiaí (interior paulista).

O ato de hoje é um desdobramento da Operação Biltre, feita em 17 de novembro de 2020 também na OAB-SP, conforme noticiou a Revista Oeste. A investigação teve início em setembro de 2020, depois do recebimento da denúncia de um advogado, informando ter sido vítima de um grupo composto de um empresário e dois advogados, sendo um deles, à época, membro do Conselho Seccional da OAB-SP.

Membros da quadrilha teriam solicitado contrapartida financeira para atuar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP e encerrar processos disciplinares em tramitação naquele tribunal, bem como retirá-los de pauta.

