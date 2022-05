PF mira juízes e advogados suspeitos de corrupção no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Skiagraphia na manhã desta sexta-feira, 20. Na mira, um esquema de corrupção que envolve juízes federais, advogados, empresários e servidores públicos na capital, Fortaleza (CE).

Cerca de 90 policiais cumprem 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Além de Fortaleza, os agentes da PF fazem a operação em capitais como Brasília (DF), São Paulo (SP), Recife (PE) e no município de Dourados (MS).

No escritório de um advogado em São Paulo, foi apreendido quase R$ 1 milhão em espécie. Contudo, a procedência do dinheiro ainda está sendo investigada.

As investigações tiveram início em 2019, a partir de notícia da Procuradoria da Fazenda Nacional. Elas apontaram indícios de participação de magistrados, advogados e empresários devedores do Fisco em ações em curso na Justiça Federal entre 2012 e 2016. Os crimes resultaram em “prejuízo bilionário aos cofres da União”, afirma a PF.

De acordo com os policiais, “foram investigadas suspeitas de ilicitudes na condução de processos de execuções fiscais dos grandes devedores da União, vínculos suspeitos entre magistrados e advogados, fluxo financeiro suspeito, falsificação documental com simulação de intimações da União”, que beneficiaram empresários e lesaram o dinheiro do pagador de impostos.

Os investigados podem responder por crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, segundo a PF. Skiagraphia foi escolhido para nome da operação como uma referência à técnica de pintura “shadow painting”, em que se busca dar a ilusão de profundidade pelo contraste entre sombra e luz.