PF prende suspeitos de exploração sexual em Roraima

A Polícia Federal (PF) realiza neste sábado, 18, uma operação para investigar e prender suspeitos de participarem de uma organização criminosa que recrutava mulheres e adolescentes para serem explorados sexualmente em garimpos ilegais na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

De acordo com a PF, as investigações começaram depois que uma adolescente de 15 anos, vítima de exploração sexual nos garimpos, foi resgatada na última semana. Com as informações, os policiais conseguiram identificar os supostos integrantes de uma organização criminosa que estaria levando mulheres e adolescentes para a região.

As vítimas eram atraídas pelas redes sociais por perfis falsos que ofereciam oportunidade de trabalho com altos salários em várias áreas nos garimpos, incluindo a prostituição. Depois que aceitavam a proposta, as mulheres eram levadas por um motorista até uma pista clandestina, onde embarcavam em um avião.

Quando chegavam à região, as vítimas eram informadas que seriam cobradas pelo custo do transporte e, por isso, estariam em dívida com a organização criminosa.

Os gastos com alimentação e moradia também eram cobrados pelos criminosos e as mulheres e adolescentes eram impedidos de deixar o local até pagarem a dívida.

Segundo a polícia, as vítimas chegavam a fazer até 15 programas por noite e sofriam ameaças caso não aceitassem. Os agentes cumprem quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão em Boa Vista (RR). Os principais suspeitos são duas irmãs e o marido de uma delas.