Pfizer anuncia entrega de mais 13 milhões de vacinas ao Brasil

Até 1° de agosto, o Ministério da Saúde deve receber 13,2 milhões de doses da vacina da Pfizer. É o que anunciou ontem a farmacêutica. Os lotes serão enviados em 13 voos. Nesta terça-feira, 20, o governo vai retirar 1,053 milhão de unidades do produto.

O laboratório já entregou ao Brasil 17 milhões das 200 milhões de doses contratadas do imunizante. Segundo a Pfizer, a operação deve ser intensificada nos meses de agosto e setembro, com previsão de chegada de quase 70 milhões de doses no período.

