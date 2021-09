Pfizer entrega mais 1,5 milhão de doses de vacinas ao Ministério da Saúde

A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou nesta sexta-feira, 10, a entrega de mais 1,52 milhão de doses de vacinas contra a covid-19 ao Ministério da Saúde. Inicialmente, os imunizantes deveriam ter sido entregues ontem, quinta-feira 9, mas “questões técnicas” impediram o cumprimento do prazo.

A aeronave que transportou as vacinas, com origem em Miami, nos Estados Unidos, desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), por volta das 4 horas desta madrugada. Trata-se do 67º lote a ser entregue ao Ministério da Saúde.

De acordo com a farmacêutica, o voo previsto para pousar em Campinas amanhã, sábado 11, com 1,4 milhão de doses, foi remanejado para as 4 horas do próximo domingo, 12. Com isso, quatro voos estão programados para chegar ao Aeroporto Internacional de Viracopos com vacinas da Pfizer. Ao todo, serão entregues 5,2 milhões de doses do imunizante.

-Publicidade-

Leia também: “Cidade de São Paulo vai priorizar Pfizer para dose de reforço, diz secretário”