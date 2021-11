Pfizer entrega mais 2,2 milhões de doses de vacinas ao Brasil

A Pfizer entregou ao Brasil nesta sexta-feira, 12, seu 19º lote de vacinas contra a covid-19. Os imunizantes chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, durante a manhã. A entrega faz parte do segundo acordo firmado entre a farmacêutica norte-americana e o governo brasileiro, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o fim deste ano.

De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é que 56,7 milhões de doses cheguem ao país até o fim de novembro, com a antecipação de parte dos lotes. Em outubro, foram recebidos 25,4 milhões de doses. No mês passado, a Pfizer também cumpriu a meta estabelecida no primeiro contrato com o governo brasileiro, que previa o fornecimento de 100 milhões de doses.

E tem mais

-Publicidade-

Ainda nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde recebeu 1 milhão de doses da vacina contra a covid-19 da Janssen. Elas serão incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Conforme noticiou Oeste, o anúncio foi feito pelo secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, em mensagem publicada em sua conta no Twitter. “Nossa meta é chegar a 100% do público-alvo completamente imunizado”, escreveu.

Veja também: “Os números do coronavírus no Brasil e no mundo, atualizados diariamente pela Revista Oeste”