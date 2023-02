PGR denuncia mais 152 suspeitos pelos atos de 8 de janeiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou neste sábado, 4, mais 152 suspeitos de participação na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

De acordo com a PGR, 653 pessoas já foram denunciadas à Justiça. Elas passaram por audiência de custódia e estão detidas em unidades prisionais do Distrito Federal.

Os detidos são acusados de associação criminosa e de incitar a animosidade entre as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. A Procuradoria pede para que os crimes sejam considerados em separado e que as eventuais penas sejam somadas.

As denúncias foram assinadas pelo subprocurador-Geral da República Carlos Frederico Santos. Ele defende que os participantes das manifestações sejam condenados também ao pagamento de indenização mínima, “em razão dos danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes.”

Operação Lesa Pátria busca mais envolvidos

Desde os atos na Esplanada, no dia 8 de janeiro, quatro etapas da operação Lesa Pátria foram deflagradas pela Polícia Federal, com mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de participar, financiar ou fomentar os protestos. Ontem, a operação aconteceu em Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).