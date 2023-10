PGR afasta subprocurador que deu desconto de R$ 6,8 bi à J&F

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afastou o subprocurador-geral Ronaldo Albo do cargo de chefia da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF).

Albo é alvo do inquérito administrativo disciplinar da corregedoria-geral do MPF. Ele concedeu um desconto de R$ 6,8 bilhões na multa prevista no acordo de leniência do grupo J&F.

Durante o afastamento, o subprocurador-geral Alexandre Camanho substituirá Albo. Apesar disso, ele seguirá como membro do colegiado.

Em junho, Camanho se posicionou contra o desconto bilionário da J&F. No entanto, teve o voto anulado por Albo em uma manobra para atender aos interesses dos sócios da empresa.

PGR reduz multa da J&F

A holding J&F, controladora do frigorífico JBS, fechou um acordo de leniência em 2017 com o MPF.

O grupo tinha sido condenado a pagar uma multa de R$ 10,3 bilhões por pagarem propina para ter vantagens e viabilizar negócios. Essa foi a maior pena já aplicada no mundo por meio de um acordo de leniência.

No entanto, em agosto, o procurador-geral Ronaldo Albo decidiu reduzir o valor da multa, para R$ 3,53 bilhões. A redução da multa do acordo de 2017 provocou uma crise interna no Ministério Público.

O Conselho Institucional da PGR chegou a suspender a redução da multa, que havia passado de R$ 10,3 bilhões para R$ 3,53 bilhões por um placar de 17 votos a 2.

Entretanto, o procurador-geral da República Augusto Aras derrubou a deliberação do conselho em 27 de setembro. Dessa forma, o desconto voltou a valer.

O processo de redução, que ocorreu na última semana de forma sigilosa, também excluiu do acordo de leniência os fundos de pensão Petros e Funcef, além da Caixa Econômica Federal e do BNDES. Ambos deixariam de receber compensações financeiras pelos esquemas de corrupção orquestrados pelo grupo.