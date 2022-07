PGR rejeita possibilidade de federalizar morte de petista

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou, na segunda-feira 11, que o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda deve ser investigado na Justiça Estadual no Paraná, e não enviado à Justiça Federal, como quer o Partido dos Trabalhadores.

A compreensão na cúpula do órgão é que o caso está devidamente documentado e que a federalização somente pode ser solicitada quando houver a comprovação de omissão e negligência para averiguar o crime.

Dirigentes partidários vão participar, nesta terça-feira, 12, de uma audiência com o procurador-geral da República, Augusto Aras, na sede da PGR em Brasília. Os partidos informaram que vão protocolar petição para que a PGR proponha a federalização das investigações sobre o assassinato do guarda municipal.

O pedido de federalização de um caso está previsto na Constituição e é feito pelo procurador-geral da República ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando estão presentes, simultaneamente, três requisitos.

É necessário haver a constatação de grave violação de direitos humanos e a possibilidade de responsabilização internacional, decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais.

Também é preciso haver a evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições de seguir no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso.

O crime

O guarda municipal Marcelo Arruda, ex-candidato a vice-prefeito de Foz de Iguaçu pelo PT, morreu na madrugada de domingo 10. Ele celebrava seu aniversário de 50 anos. A festa tinha como tema o PT e fazia referências ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com as testemunhas, por volta das 23 horas do sábado, um agente penitenciário federal, identificado como Jorge José da Rocha Guaranho, invadiu a festa e disparou contra o aniversariante, com protestos em tom político e palavras de apoio ao presidente Bolsonaro, segundo relatos.

Inicialmente, Guaranho também teve a morte confirmada. No entanto, a delegada Iane Cardoso, que acompanhava o caso, disse que o agente penitenciário está internado. Ontem, por determinação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Iane deixou o comando da investigação. Agora, o caso está sob responsabilidade de Camila Cecconello, da divisão de homicídios.