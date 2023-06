Polícia desmonta quadrilha do ‘fio’ em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo identificou uma quadrilha responsável pela fabricação e comercialização de cabos e fios elétricos supostamente falsificados, sem a certificação dos órgãos federais de controle e qualidade.

Nesta quarta-feira, 7, os agentes realizaram uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça paulista contra os integrantes da organização criminosa. As buscas foram realizadas em endereços das cidades de Suzano e Poá, na Grande São Paulo.

publicidade

Os agentes apreenderam em endereços comerciais e residenciais pouco mais de 7,5 mil fios e cabos elétricos que seriam comercializados irregularmente, de acordo com a polícia. Conforme a polícia, o material possui um valor de produção de R$ 1,3 milhão e seria revendido por até R$ 3 milhões.

Durante as buscas, também foi encontrada uma grande quantia em dinheiro nos endereços dos investigados. Em uma das empresas, os policiais localizaram em um armário R$ 93,8 mil e quase US$ 11 mil (cerca de R$ 50 mil).

Dinheiro apreendido pela Polícia Civil durante as buscas realizadas nesta quarta-feira, 7 | Foto: Divulgação/Polícia Civil

“O material apreendido pode causar riscos aos consumidores, podendo gerar prejuízos irreversíveis e gravosos, como incêndios, curtos-circuitos, queima de equipamentos, encarecimento da conta de energia, visto a seriedade que a produção do material envolve”, informou a polícia, em nota.

Ainda conforme a investigação, a baixa qualidade de produção do material, além de colocar em risco os consumidores, provoca uma concorrência desleal no mercado por causa do custo inferior da produção, o que acaba elevando substancialmente o lucro dos suspeitos. As empresas investigadas “estão completamente fora do que a legislação atual exige”.