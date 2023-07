Urgente: polícia prende suspeito de assassinar soldado da Rota

A Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) prendeu Erickson David da Silva, um dos suspeitos de assassinar o soldado Patrick Bastos dos Reis, das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). A detenção ocorreu neste domingo, 30.

Em publicação nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a captura do suspeito. Três envolvidos na morte do soldado estão presos, em virtude do trabalho da Inteligência da PM.

“A justiça será feita”, afirmou Tarcísio. “Nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune.”

A operação contra os responsáveis pelo assassinato do soldado da Rota

O possível assassino, à esquerda da tela | Foto: Reprodução/Redes sociais

A megaoperação contra os assassinos do soldado Patrick Bastos Reis chegou a dez mortos. Desde a morte do policial, as forças de segurança da Baixada Santista deram início à caça pelos suspeitos.

O número de mortes pode chegar a 12, de acordo com a Ouvidoria das Polícias. Até o momento, as forças de segurança não divulgaram os nomes dos mortos.

A ofensida das forças de segurança

A Rota esteve na Favela Canta Galo, no Guarujá | Foto: Reprodução/Redes sociais

A Operação Escudo teve início na sexta-feira 28, com promessa de um mês de duração. A iniciativa envolve agentes dos 15 batalhões de operação especiais de São Paulo. Ao todo, há 3 mil policiais militares e pelotões da Tropa de Choque e das forças locais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma mulher de 27 anos e quatro homens, com idades entre 22 e 33 anos, foram presos em flagrante. Na sexta-feira, os agentes conduziram os suspeitos para a Delegacia do Guarujá. A corporação registrou o caso como homicídio, tentativa de homicídio e associação ao tráfico de drogas.

A PM comunicou que os agentes apreenderam porções de cocaína e materiais utilizados para o preparo e para a comercialização da droga. O espólio inclui bala

O crime

Na quinta-feira, Reis morreu depois de ser baleado durante serviço de patrulhamento no Guarujá, litoral paulista.

A SSP comunicou que bandidos atingiram o agente da Rota com um disparo na região do tórax. Ele chegou a ser atendido por outros policiais que se dirigiram ao local do crime, mas não resistiu.

Além de Bastos Reis, o cabo identificado como Marin acabou ferido. O policial da Rota que sobreviveu ao ataque foi baleado na mão.