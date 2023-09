Polícia prende suspeito de atirar em Mingau do Ultraje a Rigor

A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de atirar em Rinaldo Oliveira Amaral, 56 anos, mais conhecido como Mingau do Ultraje a Rigor. A prisão ocorreu em Paraty, no litoral do Estado.

Mingau do Ultraje a Rigor levou um tiro na cabeça em Paraty, por volta de 22h do sábado 2. Uma denúncia anônima levou os policiais ao paradeiro do suspeito.

publicidade

O autor do disparo foi encontrado em casa no Bairro Ilha das Cobras. É a mesma região onde crime aconteceu. Junto com o suspeito, a polícia apreendeu drogas e um computador.

Músico é transferido para São Paulo

Devido à gravidade, o artista foi transferido hoje para ser operado em São Paulo. Os primeiros socorros ocorreram no Hospital Municipal Hugo Miranda, no município fluminense.

Até as primeiras horas da manhã deste domingo, 3, a família do artista estava com dificuldades para fazer a transferência, conforme Oeste noticiou. Em razão da gravidade, o artista precisa ser transportado de helicóptero equipado com UTI para o local da cirurgia.

A Air Jet, empresa de táxi aéreo de São Paulo, disponibilizou a aeronave. O horário da transferência ainda não foi divulgado.

Depois do tiro, o músico foi atendido no hospital Hugo Miranda, em Paraty. O local não possui as condições adequadas para realizar o procedimento em Mingau, de acordo com a assessoria do Ultraje a Rigor.

Mingau e o Ultraje a Rigor

O baixista nasceu em 3 de setembro de 1967. Ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão — outro conjunto que marcou a história do rock brasileiro. Sua participação ocorreu entre 1982 e 1985, período em que participou de vários discos do grupo.

Ele gravou os discos SUB e Crucificados pelo Sistema, como guitarrista dos Ratos do Porão. Depois de sair do grupo, deu início à banda 365. Ali começou sua carreira como baixista, ao lado de Miro de Melo (bateria), Ari Baltazar (Guitarra) e Finho (Vocal). Saiu da banda em 1989 e partiu para o Inocentes.

Em 1996, fez parte da banda Olho Seco. O músico participou do álbum Haverá Futuro?, depois do qual a banda se desfez.

Três anos depois, em 1999, Mingau entrou para o Ultraje a Rigor. Desde 2000, ao lado dos músicos Caio Mancini, Claudia Gomes e Marcos Kleine, também do Ultraje, fundou a banda Vega.