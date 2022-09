População do Brasil cresce quase 50 vezes em 200 anos

Por volta de 1822, ano em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, a população do país contava cerca de 5 milhões de habitantes. Atualmente, a quantidade de residentes está em 215 milhões. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o salto populacional foi de quase 50 vezes.

São Paulo, localizado na região Sudeste, é o Estado com a maior população do Brasil: 47 milhões de habitantes. Ao mesmo tempo, Roraima, no Norte do país, tem o menor número: pouco menos de 700 mil.

A cidade com mais moradores, conforme os dados do IBGE, é a capital paulista: 12 milhões de habitantes. Serra da Saudade, no Estado de Minas Gerais, é a que tem menos: próximo de 800.

No ano de 1950, o Brasil possuía cerca de 50 milhões de habitantes. Já a marca dos 100 milhões foi atingida entre 1970 e 1980. De acordo com o IBGE, a população do país era de quase 170 milhões no começo século 21. Ou seja: a partir do ano 2000, o número de brasileiros aumentou quase 50 milhões.

A população do Brasil vai encolher

Curiosamente, a população brasileira deve ficar menor que é atualmente no final deste século, segundo as estimtivas da Organização das Nações Unidas. Na projeção da instituição, o pico populacional deve ocorrer em 2047: por volta de 230 milhões de habitantes. Depois disso, o número começa a cair até chegar a 185 milhões em 2100, último ano da previsão realizada órgão.

