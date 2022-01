População de rua aumenta na pandemia em São Paulo

Em dois anos, a população de rua na cidade de São Paulo cresceu 31%, divulgou a Prefeitura na noite de domingo, 23.

Atualmente, há quase 32 mil pessoas vivendo nas ruas. O aumento de 2019 para 2021, de 7,5 mil pessoas, equivale a toda a população em situação de rua do Rio de Janeiro, analisou a prefeitura.

A dimensão da situação também pode ser compreendida a partir da comparação com o número de habitantes da maioria das cidades do Estado: “das 645 cidades paulistas, 449, ou 69% do total, têm quantidade de moradores menor do que a população em situação de rua aferida na cidade de São Paulo”, informou a prefeitura.

Os dados são do segundo Censo da População em Situação de Rua, que deveria ser realizado apenas em 2023, mas foi antecipado numa tentativa de propor respostas rápidas às consequências socioeconômicas da pandemia da covid-19. A empresa contratada para o levantamento foi a Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda.

O Censo mostrou um aumento na quantidade de pessoas abordadas que estavam acompanhadas por alguém que consideram como integrante de sua família. Essa declaração foi identificada em 20% das entrevistas em 2019, porcentual que subiu para 28,6% neste ano.

Apesar do perfil majoritário permanecer masculino, em idade economicamente ativa e de idade média de 41,7 anos, o porcentual de mulheres em situação de rua passou de 14,8% do total para 16,6%.

Entre os motivos apontados pelos entrevistados para estarem em situação de rua, estão os conflitos familiares (34,7%), a dependência de álcool e outras drogas (29,5%) e a perda de trabalho/renda (28,4%).

Pobre São Paulo

Em dezembro, uma reportagem da Revista Oeste já revelava essa situação dramática nas ruas da maior cidade do país. “A cada eleição, uma nova promessa vazia se esvai em ações que beiram o improviso e são pouco efetivas em solucionar o problema”, destacou Paula Leal. Confira a reportagem “Pobre São Paulo” na edição 91 de Oeste.