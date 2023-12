Depois da morte da estudante Jéssica Canedo, de 22 anos, por causa de uma difamação do Choquei, posts do perfil de fofoca no Twitter/X receberam um alerta para usuários, neste sábado, 23.

Conforme o aviso, a página foi “diretamente responsável pela morte de uma mulher, e o dono dessa página ficou ironizando os pedidos dela para pararem de criar mentiras”.

Jéssica supostamente teria tido um affair com o humorista Whindersson Nunes. A história, contudo, não é verdade, de acordo com Jéssica e Nunes, que desmentiram o caso. O comediante chegou a afirmar que os prints divulgados eram “montagem”.

Em virtude da pressão gerada pela história, Jéssica se matou.

Alerta consta em vários posts da página de fofoca no Twitter/X | Foto: Reprodução

Jovem fez apelo, após história viralizar no Choquei

Quando a história ganhou repercussão, Jéssica fez um apelo para pessoas mal intencionadas deixarem de “destilar tanto ódio”. “Vocês estão falando da minha aparência, classe social, xingando minha família, ameaçando, chamando-me de interesseira e comparando-me às ex-namoradas dele”, escreveu a jovem. “Meu único pedido é que parem e pensem nas consequências do que estão fazendo.”

