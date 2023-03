Prefeitura de cidade catarinense usa linguagem neutra em documento

A prefeitura da cidade de Tijucas, em Santa Catarina, usou a linguagem neutra em um documento oficial. Na cartilha da 17ª Conferência Nacional de Saúde, consta a seguinte mensagem: “Amanhã será um novo dia para todos, todas e todes”. A administração municipal divulgou o documento na quinta-feira 23.

O assessor parlamentar Renato Laurindo, que trabalha com o deputado estadual Jesse Lopes (PL-SC), foi quem notou o uso da linguagem neutra pela prefeitura de Tijucas. “Sem militância, sem lacração, sem todex”, escreveu.

O prefeito do município, Eloi Mariano Rocha (PSD), disse desconhecer a linguagem neutra. Oficialmente, a prefeitura não se pronunciou sobre o caso.

De Santa Catarina a São Paulo

O Colégio Dante Alighieri, um dos mais requisitados em São Paulo, advertiu uma professora de história que utilizou a linguagem neutra em sala de aula. Depois da repercussão do caso nas redes sociais, a instituição de ensino sofreu pressão de familiares de alunos.

Em comunicado, a direção do colégio confirmou que a professora exibiu para os alunos do 6º um vídeo do Canal Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva da Universidade de São Paulo. A utilização da linguagem neutra no vídeo ocorreu no termo “Evolução Para Todes”.

“Lamentamos o ocorrido, uma vez que o canal em questão apresenta um tratamento editorial de linguagem que não tem correspondência com o padrão de uso de linguagem adotado institucionalmente pelo colégio”, diz o texto.

Segundo o Colégio Dante Alighieri, o vídeo não estava programado para ser exibido aos alunos. O conteúdo não consta no material didático e só foi exibido pela docente com o propósito de complementar os ensinamentos em sala.

Em reportagem publicada na Edição 62 da Revista Oeste, o editor-assistente Cristyan Costa escreve sobre a linguagem neutra. “Trata-se de uma crise da inteligência”, observa Caio Perozzo, especialista em linguagem e professor de literatura do Instituto Borborema. Cíntia Chagas, professora de português, garante que a linguagem neutra marginaliza cegos e surdos e é um desrespeito ao idioma. “O ‘dialeto neutro’ inviabiliza a comunicação desses grupos”, afirma.