Prefeitura do Rio marca fim do rodízio de alunos nas Escolas

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou o retorno pleno das aulas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o rodízio e o distanciamento social entre os alunos serão dispensados. O cronograma divulgado prevê que a medida passe a vigorar em duas etapas, marcadas para ter início em 18 e 25 de outubro. Contudo, o ensino híbrido continuará sendo oferecido e o uso de máscaras se manterá obrigatório.

No dia 18, ocorre a volta integral da pré-escola e das classes do 1º, 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental. Já em 25 de outubro será a retomada presencial das creches, do programa de Educação de Jovens e Adultos, além dos alunos do 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental.

“Nós já distribuímos máscaras para todos os nossos profissionais de educação, máscaras PFF2 e álcool em gel”, disse o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, em entrevista à CNN. “Nós temos todos os nossos profissionais já imunizados, ou seja, com a segunda dose. Tudo para fazer as nossas unidades funcionarem da melhor forma possível, seguindo o protocolo sanitário. Estamos preparados para o retorno 100% presencial”.

O sindicato Estadual dos Profissionais de Educação é contra a decisão. Em nota divulgada nesta sexta-feira 8, o órgão afirma que “mantém a posição contrária ao retorno integral das aulas presenciais e de defesa do funcionamento de forma híbrida, com rodízio entre os alunos”.