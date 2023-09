A Polícia Federal (PF) prendeu o criminoso Gilcimar da Silva, de 43 anos, em São Paulo, na sexta-feira 15. Conhecido como “Cascão” e “Tiririca”, Silva faz parte da lista dos 12 mais procurados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais.

Conforme a PF, Silva estava em uma casa de shows, quando foi detido.

Lista “Procura-se” completa, com os 12 dos diversos criminosos mais procurados do Brasil | Foto: Reprodução/TV Globo

Quem é o criminoso que estava na lista dos mais procurados do Brasil?

Segundo a PF, Gilcimar vivia em São Paulo com identidade falsa. No passado, a Justiça o condenou a mais de 73 anos de prisão, por seis crimes:

Homicídio qualificado; Porte de arma de uso restrito; Roubo com emprego de arma de fogo; Restrição de liberdade das vítimas em assaltos a bancos; Associação criminosa armada; Tráfico de drogas”.

“O condenado capturado liderou dezenas de assaltos a agências bancárias em todo o Brasil e tornou-se um dos bandidos mais procurados do país”, comunicou a PF. “Departamentos especializados de diferentes forças policiais já tinham o criminoso no alvo de investigações.”

De acordo com a PF, Gilcimar protagonizou três fugas de penitenciárias e estava com vários mandados de prisão em aberto, com ao menos 31 registrados, entre aqueles já cumpridos e expirados.

Uma de suas prisões anteriores ocorreu em um condomínio de luxo, onde agentes apreenderam três fuzis M-16, uma escopeta, dinheiro e cinco celulares. “Ele também utilizava, pelo menos, duas identidades falsas e vivia normalmente com uma delas”, observou a PF.

A PF não revelou em qual presídio em São Paulo Gilcimar está, tampouco se há previsão de transferência para Minas Gerais.