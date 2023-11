Previsão: dia de tempo firme nas capitais do Sul e do Sudeste

Não vai chover sobre as capitais do Sul e do Sudeste nesta segunda-feira, 6. As principais cidades das duas regiões irão encarar o tempo firme, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Campo Grande será outra das capitais do país que irão passar pela segunda-feira sem registrar instabilidades. Assim como a maioria das capitais nordestinas. Isso porque só vai chover em São Luís (tarde e noite) e Salvador. Na cidade baiana, a chuva está prevista para o decorrer do dia, além de ter a companhia das trovoadas.

No Centro-Oeste, a manhã será de sol em Cuiabá, Goiânia e Brasília. Durante a tarde e a noite, contudo, o clima irá mudar. Nas três localidades, o tempo firme dará vez a “muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada”.

Conforme a previsão para o dia, algo similar vai ocorrer na Região Norte. Na parte da manhã, por exemplo, a maioria das capitais irá registrar tempo firme, com chuva aguardada somente para Boa Vista, Manaus e Palmas. A saber, no período matutino, as trovoadas só deverão ocorrer na cidade do Tocantins.

Assim como no Centro-Oeste, as condições climáticas irão mudar no decorrer do dia no Norte do país. Sai o tempo firme; entram as pancadas de chuva e as trovoadas. Tal situação é aguardada para ocorrer na faixa da tarde e da noite em cinco das sete capitais da região: Rio Branco, Porto Velho, Palmas. Manaus e Boa Vista. Em Macapá e Belém, o Inmet registra apenas a possibilidade de chuva para esses períodos do dia.

Previsão nas capitais: sem tempo firme, mas com temperatura elevada

Mais uma dia com chuvas em algumas áreas do país | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Com possibilidade de chuva pela manhã e com trovoadas aguardadas no decorrer da tarde e da noite desta segunda-feira, Boa Vista deverá ter a maior temperatura máxima entre as capitais do país. De acordo com a previsão, a capital de Roraima registrará 39ºC.

Apesar do tempo firme ao longo de todo o dia de hoje, Curitiba será — mais uma vez — a campeã entre as capitais no quesito temperatura mínima. Conforme a previsão do Inmet, os termômetros irão baixar até 9ºC na cidade paranaense.

