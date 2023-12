Previsão do tempo: alerta de temporal no Sul

Parte da Região Sul está em alerta para enfrentar temporal nesta sexta-feira, 8. A previsão do tempo indica ocorrência de chuva, ventania e queda de granizo sobre a faixa que engloba áreas do Paraná e de Santa Catarina.

Na cor amarela, o que representa “perigo potencial” na classificação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso teve início a partir do primeiro minuto desta sexta-feira. Ele seguirá ativo até as 18 horas de hoje.

Para essa parte da Região Sul, a expectativa é de, que até o fim da tarde desta sexta-feira, o acumulado de chuva chegue a 50 mm. Os ventos intensos tendem a alcançar a velocidade de 60 km/h. Há ainda o risco de queda de granizo. Situação que pode afetar a população local.

“Baixo risco de corte de energia elétrica”, afirma o Inmet. “Estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.”

Com a possibilidade de problemas, o órgão meteorológico apresenta as seguintes instruções:

não se abrigar debaixo de árvores;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e

evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Faixa do alerta de temporal na Região Sul, segundo a previsão do tempo

Chuva e rajadas de vento seguem ativas na Região Sul do Brasil | Foto: Reprodução/Freepik

Conforme a previsão do tempo, a área de alerta do temporal abrange o noroeste, o norte e todo o leste do Paraná. Em Santa Catarina, o aviso vale, sobretudo, para o leste do Estado.

Em seu site, o Inmet lista as 14 regiões do Paraná e de Santa Catarina que encaram o aviso de tempestade:

Norte Pioneiro Paranaense; Metropolitana de Curitiba; Grande Florianópolis; Noroeste Paranaense; Norte Central Paranaense; Vale do Itajaí; Centro Oriental Paranaense; Norte Catarinense; Centro Ocidental Paranaense; Sul Catarinense; Oeste Paranaense; Serrana; Sudeste Paranaense; e Centro-Sul Paranaense.

Mapa com destaque à área de atuação do alerta de tempestade para partes do Paraná /e de Santa Catarina — 8/12/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

