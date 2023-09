Previsão do tempo: alerta laranja para tempestade na Região Sul

A previsão do tempo da vez do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) conta com alerta laranja para tempestade na Região Sul. Deve chover forte sobre áreas espalhadas pelos três Estados até a manhã de quarta-feira 13.

+ Confira a previsão do tempo no site da Revista Oeste

publicidade

Conforme o aviso meteorológico, a mancha da tempestade abrange quase todo o Rio Grande do Sul, com exceção do nordeste. A faixa dos temporais passará pelo oeste e pelo extremo oeste catarinense, incluindo Chapecó. As chuvas em excesso também estão previstas, sobretudo para uma pequena porção do sudoeste do Paraná, indo até o início do Parque Nacional do Iguaçu, na altura do município de Capanema.

Mais uma vez, o Inmet reforça o aviso de que alerta laranja representa perigo em decorrência da situação climática. Fora a possibilidade de chuva de até 100 mm em um único dia, o Sul do Brasil deve contar com queda de granizo. Além disso, rajadas de vento de até 100 km/h são aguardadas na região.

“Risco de corte de energia elétrica”, avisa, dessa forma, o Inmet. “Risco de estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.”

Previsão do tempo além do alerta laranja de tempestade na Região Sul

Mais um dia chuvoso pelo Brasil, avisa o Instituto Nacional de Meteorologia | Foto: Anderson Scardoelli/Revista Oeste

Para além do alerta laranja de tempestade que tende a ocorrer na Região Sul, a previsão do tempo do Inmet conta com outros avisos. Contudo, esses aparecem na cor amarela, de perigo potencial, e com validade até as 10 horas desta terça-feira, 12.

Leia também: “Lula culpa as mudanças climáticas pelo terremoto no Marrocos”

Para o Norte, por exemplo, o aviso da vez é referente a chuvas intensas. Tal fenômeno está previsto para todo o Acre, o centro-oeste do Amazonas, a porção sul de Roraima e uma pequena faixa no extremo norte de Rondônia.

No Nordeste, os alertas são voltados à ventania. Ventos costeiros nos litorais do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Vendaval para o interior da Região, sobretudo no bioma caatinga, e para o extremo norte de Minas Gerais. Ou seja, o alerta amarelo de vendaval também vai afetar (pequena) parte do Sudeste.

Mapa do Brasil com os alertas da vez do Inmet — 12/9/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

Leia também: “Anticiclone e ciclones extratropicais: ‘O Grande S'”, artigo de Ricardo Felício publicado no site da Revista Oeste.