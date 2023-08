Previsão do tempo: dia de chuvas e muitas nuvens

A terça-feira, 15, será de chuvas e muitas nuvens, ao menos pelas capitais espalhadas pelo Brasil. É o que indica a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

+ Confira a previsão do tempo no site da Revista Oeste

publicidade

Para as três capitais do Sul, não há previsão de chuva ao decorrer do dia. “Muitas nuvens” são, contudo, o destaque da vez e devem tomar conta de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba durante a manhã, a tarde e a noite.

Mais uma vez, a capital gaúcha terá a menor temperatura da vez entre todas as capitais do país. Isso porque a mínima prevista para esta terça é de 9ºC em Porto Alegre.

No Sudeste, a manhã será de muitas nuvens e chuvas isoladas no Rio de Janeiro e Vitória. Enquanto isso, São Paulo e Belo Horizonte vão registrar muitas nuvens. Conforme a previsão do tempo do Inmet, tais condições seguirão no período vespertino. Para a noite, a capital fluminense sai da lista de localidades chuvosas.

Três das quatro capitais do Centro-Oeste terão a manhã de hoje com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. Essa é a condição prevista para Campo Grande, Cuiabá e Goiânia. Em Brasília, o aviso para o período matutino é de presença de muitas nuvens. Na região, a chuva só permanecerá sobre Campo Grande ao decorrer da tarde e da noite.

Mesmo com chuva pela manhã, a capital de Mato Grosso será novamente a campeã da vez no quesito temperatura máxima. De acordo com o Inmet, os termômetros vão chegar a 36ºC em Cuiabá — mesma máxima aguardada para Palmas, no Tocantins, na Região Norte.

Muitas nuvens e chuvas no Norte e no Nordeste, conforme a previsão do tempo

Áreas do Brasil vão registrar chuvas e rajadas de vento nesta terça-feira, 15, indica o Inmet | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A faixa da manhã, a saber, será de chuva somente em Boa Vista, isso levando em consideração todas as capitais do Norte do país. Além disso, chama atenção a situação de Palmas, que, ao fugir à regra meteorológica do dia, terá uma manhã com poucas nuvens. Para o período da tarde, no entanto, haverá chuvas isoladas em Manaus, Macapá e Belém, além de Boa Vista. Contudo, a capital do Tocantins contará com névoa seca nessa parte do dia. Para a noite, conforme a previsão do tempo do Inmet, a mudança é que vai deixar de chover na capital amazonense.

Leia também: “A falsa emergência climática”, artigo de Ricardo Felício no site da Revista Oeste

Por fim, as capitais do Nordeste também entram para a lista de muitas nuvens e chuvas. Na manhã, por exemplo, deve chover em quatro das nove capitais da região: São Luís, Maceió, Aracaju e Salvador. Na tarde, Aracaju não tem previsão de instabilidade, mas Natal, João Pessoa e Recife entram para a lista de cidades chuvosas. De acordo com a previsão do tempo do Inmet, a noite será de muitas nuvens e chuvas isoladas somente nas capitais baiana e sergipana.

Mapa do Brasil com destaque para as chuvas e as muitas nuvens espalhada/s pelas capitais — 15/8/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

Leia também: “Tempestade de granizo atinge o interior de São Paulo”