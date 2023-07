Previsão do tempo: clima seco vai predominar no Brasil nos próximos dias

A previsão do tempo para as duas primeiras semanas de julho sugere que o clima seco deve predominar no Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve castigar alguns Estados do Sul. Ao mesmo tempo, o clima seco deve dar as caras no Sudeste, no Centro-Oeste e no Nordeste.

Confira abaixo os detalhes de cada região

Norte

Os institutos de meteorologia esperam chuva com volume superior a 30 milímetros em grande parte do centro e do norte da região.

Esse volume pode chegar a 50 milímetros em áreas do noroeste do Amazonas e do Pará. O norte de Roraima e do Amapá também podem sofrer impactos, em razão do calor e da alta umidade.

Em Estados como Rondônia, Acre e Tocantins, por exemplo, o predomínio é de tempo seco. Não deve haver chuva.

Nordeste

No extremo noroeste do Maranhão, a previsão é de acúmulo de chuva inferior a 30 milímetros.

Em áreas do litoral do Rio Grande do Norte até Pernambuco, Sergipe, Alagoas e nordeste da Bahia, por sua vez, a chuva persiste. Isso porque haverá o transporte de umidade que vem do oceano.

Nas demais regiões, como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a previsão é de tempo estável e seco durante a semana.

Centro-Oeste e Sudeste

Uma massa de ar seco deixará o tempo estável, sem chuva em todas as regiões. A umidade relativa do ar poderá atingir os níveis mais baixos da história, possivelmente inferior a 30%.

O Centro-Oeste e o Triângulo Mineiro devem sofrer as piores consequências.

Sul

A instabilidade relacionada à passagem de uma frente fria pelo oceano deve ocasionar um acumulado de chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva fraca.

Previsão do tempo: quando deve cair chuva?

Deve chover no Norte, mas pouco | Foto: Reprodução/Canva

Especialmente na segunda semana deste mês.

No Norte, por exemplo, espera-se um acumulado de chuva superior a 30 milímetros em praticamente toda a região. Esse número deve ultrapassar 60 milímetros em áreas do noroeste do Amazonas e em Roraima. Já em áreas do sul da região, o Inmet não espera grande quantidade de chuva.

No Nordeste, o acumulo de chuva pode ultrapassar 30 milímetros em áreas do litoral da costa leste e no litoral norte do Maranhão. Tocantins, Piauí e Bahia, por exemplo, não devem ter chuva no interior dos Estados.

No Centro-Oeste e no Sudeste, o clima seco deve predominar toda a semana — menos no Espírito Santo, onde há possibilidade de chuva.

Sul

De acordo com o Inmet, a expectativa é que haja grande quantidade de chuva — acima de 80 milímetros — em áreas do norte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do sul do Paraná.

As demais áreas devem ter pouca chuva, com níveis inferiores a 30 milímetros.