Neste domingo, 12, Cuiabá figura novamente na liderança entre as capitais brasileiras no quesito temperatura máxima. Dessa vez, contudo, um detalhe chama a atenção. Sob onda de calor, a capital de Mato Grosso vai registrar, em algum momento do dia, 42°C, conforme indica a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a meteorologia, a cidade mato-grossense terá uma manhã dominical com sol e poucas nuvens. Durante a tarde, o clima até muda. Isso porque haverá “muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada”. Não há indicação de instabilidades à noite, mas muitas nuvens irão permanecer sobre a cidade.

Para este domingo, um outro ponto se destaca em relação a Cuiabá no quesito previsão do tempo. Segundo o Inmet, a temperatura mínima local para o dia de hoje é de 31ºC. Será, a saber, seis graus Celsius acima da máxima prevista para Porto Alegre. De acordo com a meteorologia, os termômetros chegarão somente até 25ºC na capital gaúcha.

Cuiabá, onda de calor e chuva em outras cidades, indica previsão do tempo

Onda de calor: Inmet emitiu alerta para áreas do Brasil | Foto: Reprodução/Inmet

Cuiabá está dentro da faixa que conta com alerta vermelho, de grande perigo, em razão de uma nova onda de calor. Conforme o Inmet, o aviso seguirá até o fim da noite da próxima quarta-feira, 15. Conforme o instituto, o alerta vale para áreas de Mato Grosso, do Distrito Federal e de outros cinco Estados:

Rondônia (metade sul);

Mato Grosso do Sul (exceto o extremo sul);

Goiás (com exceção ao norte);

Minas Gerais (central, oeste, Triângulo e sul); e

São Paulo (central, oeste, noroeste e norte).

O Inmet informa que o alerta vermelho para onda de calor significa temperatura 5ºC acima da média em intervalo maior do que cinco dias. Isso, de acordo com a equipe do instituto, representa perigo à saúde.

Apesar da onda de calor que afeta parte do Brasil, o domingo será de chuva em algumas capitais. Na manhã, por exemplo, Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Florianópolis e Porto Alegre irão registrar acumulados.

Mapa do Brasil com o clima para as capitais na manhã deste domingo, 12 | Foto: Reprodução/Inmet

Na parte da tarde, outras cinco cidades, além da já mencionada Cuiabá, irão entrar para o mapa das chuvas do dia: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande e Rio Branco. Por fim, a previsão do tempo avisa: à noite vai chover em todas as capitais do Sul, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Branco, Porto Velho, Manaus e Boa Vista.

