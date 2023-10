Previsão do tempo: domingo com chuvas intensas e tempestade

Outubro começa com instabilidades em boa parte do Brasil, indica a previsão do tempo. Para a manhã deste domingo, 1º, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite alertas referentes a chuvas intensas, tempestade e ventos costeiros.

+ Confira a previsão do tempo no site da Revista Oeste

No Sul e em parte do Sudeste, o aviso da vez é de mais chuvas intensas. Deve chover até 50 mm até as 10 horas de hoje, na faixa que engloba o leste de Santa Catarina, o leste do Paraná e parte do leste de São Paulo, englobando o litoral sul paulista, o Vale do Ribeira e a região metropolitana da capital do Estado.

Nessa parte do país, a chuva será acompanhada por ventos intensos, de até 60 km/h.

Para a faixa que engloba a totalidade dos territórios do Acre e de Rondônia, além do oeste do Amazonas e do extremo noroeste de Mato Grosso, o aviso da vez do Inmet é o mesmo em relação ao Sul e a São Paulo: chuvas intensas até as 10 horas deste domingo, com acumulados e rajadas de vento.

“Baixo risco de corte de energia elétrica”, informa o Inmet, sobre um dos riscos eventuais em decorrência de chuvas intensas. “Queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.”

Chuvas intensas, tempestade e ventos costeiros, indica a previsão do tempo

Chuvas seguem sem dar trégua | Foto: Reprodução/Freepik

As chuvas intensas não são, contudo, responsáveis pelos únicos avisos desta manhã por parte do Inmet. De acordo com a previsão do tempo, o dia também será de tempestade e ventos costeiros.

O alerta de tempestade abrange áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte. O aviso, que também vale até as 10 horas de hoje, é referente às seguintes partes do país:

São Paulo (metade norte);

Minas Gerais (sul, Triângulo e oeste);

Distrito Federal;

Goiás (com exceção ao norte);

Mato Grosso do Sul (nordeste, norte e noroeste);

Mato Grosso (exceto o nordeste e o extremo noroeste);

Pará (somente uma pequena faixa no sudoeste); e

Amazonas (somente uma pequena faixa no sudeste).

Além dos acumulados de 50 mm e das rajadas de vento, o alerta do Inmet reforça que há risco de queda de granizo. De acordo com a previsão do tempo, alagamentos podem ocorrer.

Há, por fim, o aviso de ocorrência de ventos costeiros na manhã deste domingo. O alerta, a saber, vale para a faixa que vai de Santos (SP) a Cabo Frio (RJ). Conforme o Inmet, a intensificação da ventania tende a movimentar dunas de areia sobre construções próximas à orla.

Leia também: “Anticiclone e ciclones extratropicais: ‘O Grande S'”, artigo de Ricardo Felício publicado no site da Revista Oeste