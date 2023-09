Imagens de satélite mostram antes e depois da chuva no Rio Grande do Sul

Depois das chuvas que devastaram diversas cidades do Rio Grande do Sul no início do mês de setembro, imagens de satélite mostraram o antes e o depois da passagem dos temporais.

Da noite de terça-feira 26 até quarta-feira 27, o Estado vai enfrentar a chegada de novos temporais e de um novo ciclone extratropical.

A imagens de satélite pertencem à Planet — com alertas da SCCON Geospatial para o programa Brasil M.A.I.S. (Meio Ambiente Integrado e Seguro), do Ministério da Justiça e Segurança Pública —, que disponibiliza o conteúdo a diferentes órgãos de governo. A empresa se apresenta como a líder em fornecimento de dados globais diários da Terra.

Imagens do antes e depois da chuva em alguns municípios do RS

Uma das cidades mais castigadas pelas cheias do Rio Taquari durante as chuvas do começo de setembro, Muçum contabilizou 16 mortes das 49 já confirmadas.

Imagem de satélite que mostra como era a cidade de Muçum (RS) antes da chuva | Foto: Divulgação/Planet/SCCON para o programa Brasil M.A.I.S.

Imagem de satélite mostrando como ficou a cidade de Muçum (RS) depois da chuva | Foto: Divulgação/SCCON para o programa Brasil M.A.I.S.

Na segunda-feira 26, a Defesa Civil emitiu avisos de risco de enxurrada e inundação para a cidade de Taquari, também afetada em razão das chuvas.

Imagem de satélite que mostra como era a cidade de Taquari (RS) antes da chuva | Foto: Divulgação/Planet/SCOON para o programa Brasil M.A.I.S.

Imagem de satélite que mostra como ficou a cidade de Taquari (RS) depois da chuva | Foto: Divulgação/Planet/SCOON para o programa Brasil M.A.I.S.

Com uma morte registrada das 49 já confirmadas, o município de Encantado segue em alerta. A cidade, que fica a 140 km de Porto Alegre, se tornou a sede de ações do governo do Rio Grande do Sul.

Imagem de satélite que mostra como era a cidade de Encantado (RS) antes da chuva | Foto: Divulgação/Planet/SCOON para o programa Brasil M.A.I.S.

Imagem de satélite que mostra como ficou a cidade de Encantado (RS) depois da chuva | Foto: Divulgação/Planet/SCOON para o programa Brasil M.A.I.S.

Em General Câmara, no último domingo 24, o nível do Rio Jacuí ainda estava 2,3 metros acima do nível normal, que é de 5 metros. A cidade tem mais de 7,6 mil habitantes e fica a 80 km de Porto Alegre.

Imagem de satélite que mostra como era a cidade de General Câmara (RS) antes da chuva | Foto: Divulgação/Planet/SCOON para o programa Brasil M.A.I.S.