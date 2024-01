Previsão do tempo: domingo de muita chuva pelo Brasil

Chuva de manhã até ao anoitecer. Assim pode se definir a previsão do tempo para este domingo, 21, no país. Ao menos, a saber, entre as capitais.

Conforme a projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a parte matutina do dia vai ser de instabilidades em todas as capitais espalhadas pelas regiões Sul e Sudeste. Com direito, além disso, de trovoadas sobre Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória.

Ainda em relação à manhã deste domingo, a previsão do tempo indica chuva em Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Porto Velho e Rio Branco. Detalhe: os acumulados de água terão a companhia dos trovões nas últimas três cidades.

Ou seja, a manhã dominical será de tempo firme em Brasília e em dez capitais espalhadas pelo Norte e pelo Nordeste:

Salvador; Aracaju; Fortaleza; Teresina; São Luís; Palmas; Belém; Macapá; Boa Vista; e Manaus.

Mapa do Brasil com destaque para o clima matinal neste domingo nas capitais — 21/1/2024 | Foto: Reprodução/Inmet

Muita chuva — e trovoadas — a partir da tarde, indica previsão do tempo

Para a tarde, a previsão do tempo do Inmet indica que o tempo firme vai predominar apenas em duas das 27 capitais estaduais do Brasil. A chuva só não terá vez em Boa Vista e Porto Alegre.

Assim como na manhã, as trovoadas irão ocorrer durante a faixa vespertina deste domingo. Tal fenômeno, aliás, vai marcar presença em capitais espalhadas por quatro das cinco regiões geográficas do país:

Sudeste

Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória.

Centro-Oeste

Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Goiânia.

Norte

Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco.

Nordeste

Aracaju e Salvador.

Chuva de norte a sul do país durante a tarde deste domingo, 21 | Foto: Reprodução/Inmet

Durante a noite, o cenário climatológico é similar ao da tarde. Isso porque, entre as capitais, vai continuar chovendo e trovejando nos mesmos locais. A única diferença é a de que a previsão do tempo indica trovoadas para Teresina.

Noite de domingo vai ser de chuva e trovoadas em todas as capitais do Centro-Oeste, por exemplo | Foto: Reprodução/Inmet

