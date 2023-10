Previsão do tempo: fim de semana será de chuva e frente fria em São Paulo

A chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo a partir desta quinta-feira, 05, está sendo monitorada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo (CGE). De acordo com os especialistas, o fenômeno deve trazer chuva ao longo do dia, com registros de intensidade nos municípios litorâneos.

A instabilidade também deve atingir a capital paulista, e a região metropolitana da cidade de São Paulo. Na metrópole são esperados acumulados de até 50 mm.

Já na região do Vale do Rio Paraíba, as chuvas deverão atingir os municípios com intensidade de média a forte. Essa mesma conjuntura também deve ser registrada em todo o litoral paulista, região de Itapeva, Sorocaba e Campinas. Porém, nas regiões central, norte e oeste do Estado, poderá chover, mas com menor intensidade.

Rajadas de vento na capital paulista

Os meteorologistas esperam também rajadas de ventos na capital, grande São Paulo, região de Sorocaba e Vale do Ribeira — com ventos de até 60 Km/h. Na cidade de Campinas, a velocidade dos ventos pode chegar a 50 Km/h.

Tal zona de instabilidade deve permanecer sobre essas regiões ao longo de todo o final de semana. No entanto, os meteorologistas alertam para áreas de instabilidade mais intensas no litoral, onde os ventos ficarão mais fortes a partir de segunda-feira 9, com velocidade de até 60 Km/h.

Previsão de temporal e chuva volumosa | Foto: Divulgação

Previsão para o fim de semana

A partir de sexta-feira 6, a tendência é de que o tempo siga estável, sem acumulados de chuva expressivos e nem chances de precipitação constante durante o dia. No período da tarde, as chuvas serão isoladas em todo o Estado de São Paulo.

Já no sábado 7, pela manhã, o tempo deve ficar mais estável — com o aparecimento do sol em alguns momentos. À noite, outra frente fria vai avançar sobre o Estado. E pancadas de chuva devem ser registradas, principalmente na região leste e no litoral paulista. Os meteorologistas alertam para chuvas severas no Vale do Ribeira.

Domingo de chuva

O domingo 8 será chuvoso no Estado, com muitas zonas de instabilidade. Pela manhã, deve haver intervalos de pancadas de chuva forte, principalmente nas cidades localizadas na faixa leste, sul e no litoral de São Paulo. Por conta das altas temperaturas, haverá condição para queda de raio e granizo.