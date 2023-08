Previsão do tempo: ondas de calor se espalham pelo Brasil

O clima virou no país. Em vez de tempestades e rajadas de vento destacadas no decorrer dos últimos dias, a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira, 23, indica a chegada de ondas de calor.

Ao todo, o Inmet conta com três alertas ativos referentes a ondas de calor. Todos estão classificados na cor amarela, o que representa “perigo potencial” para danos em razão das condições climáticas. Nesse sentido, o órgão meteorológico reforça que pode haver risco à saúde humana, pois há a possibilidade de a temperatura média ficar 5ºC acima da média para esse período do ano — que é de inverno no Hemisfério Sul — durante dois ou três dias.

Nos alertas sobre ondas de calor, o que muda de um para o outro é o período de atuação. Ativo desde a manhã de terça-feira 22, o alerta que abrange o sul de Mato Grosso do Sul, a faixa norte do Paraná, o extremo sudoeste de São Paulo, o Vale do Ribeira, toda a faixa leste paulista e parte do litoral fluminense (de Paraty à Região dos Lagos) deve chegar ao fim às 18 horas de quinta-feira 24.

Com a emissão de alerta desde o início da tarde de ontem, a onda de calor que abrange parte do sertão nordestino ficará válida até as 23h59 de amanhã. De acordo com a previsão do tempo do Inmet, o aviso da vez passa por áreas do Maranhão (pequena faixa na divisa com o Piauí), do Piauí (com exceção ao extremo norte do Estado), do Ceará (porção sul), do Rio Grande do Norte (extremo sudoeste), da Paraíba (pequena faixa ao oeste), de Pernambuco (oeste) e da Bahia (metade oeste do Estado).

Calorão até sexta-feira

Brasil: calor em pleno inverno | Foto: Reprodução/Freepik

O último dos três alertas para ondas de calor afeta mais áreas do país e, além disso, tem maior tempo de duração. Com início na tarde de terça-feira, o aviso tem o fim estipulado para as 18 horas de sexta-feira 25. Conforme o Inmet, ele se espalha por 14 unidades federativas, espalhadas por quatro das cinco regiões geográficas do país:

Norte

Rondônia (todo Estado), Amazonas (pequena faixa no sudeste), Pará (porção sul) e Tocantins (todo Estado).

Nordeste

Maranhão (porção sul) e Bahia (extremo oeste).

Sudeste

São Paulo (metade norte do Estado), Minas Gerais (com exceção ao extremo nordeste), Rio de Janeiro (faixa ao longo da divisa de Minas Gerais) e Espírito Santo (somente o extremo sul).

Centro-Oeste

Mato Grosso (todo Estado), Goiás (todo Estado), Distrito Federal e Mato Grosso do Sul (porção norte).

Ondas de calor e tempestade na previsão do tempo

Áreas do Brasil vão registrar chuvas | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Enquanto as demais regiões encaram ondas de calor, no Sul, contudo, o destaque da manhã desta quarta-feira será a tempestade. Conforme a previsão do tempo do Inmet, deve chover cerca de 50 milímetros sobre parte do Rio Grande do Sul até as 10 horas de hoje. Além disso, essa área gaúcha corre o risco de contar com chuvas de granizo e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

“Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, avisa o Inmet.

Mapa da vez com alertas de ondas de calor e tempestade — 23/8/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

