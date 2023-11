Previsão do tempo: pancadas de chuva e trovoadas na Região Sul

O feriado da Proclamação da República será de clima instável nas capitais da Região Sul. A previsão do tempo desta quarta-feira, 15, indica a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas sobre Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

+ Leia mais sobre o Brasil em Oeste

As três cidades irão contar com muitas nuvens, além de acumulados de água e trovões, tanto na parte da manhã quando da tarde. À noite, uma única mudança, segundo a meteorologia: deixará de trovoar sobre a capital paranaense.

Mesmo com as instabilidades, as três capitais sulistas terão um feriado com temperaturas elevadas para esta época do ano. Em Porto Alegre, por exemplo, os termômetros irão de 20ºC a 25ºC. Florianópolis terá um dia de 21ºC a 25ºC. Curitiba terá mínima de 19ºC, enquanto a máxima será de 31ºC.

Feriado com chuva e trovoadas além do Sul, indica previsão

Parte do Brasil terá mais um dia chuvoso | Foto: Reprodução/Freepik

A Região Sul do país não será, entretanto, a única a registrar pancadas de chuva e trovoadas no decorrer de mais um 15 de Novembro. Entre as capitais, a saber, os dois mesmos fenômenos climáticos são aguardados para duas capitais do Norte: Rio Branco e Porto Velho. Além disso, as chuvas, mas sem trovões, devem ocorrer em Salvador, Aracaju e Maceió.

A previsão do tempo indica o avanço das pancadas de chuva e dos trovões durante a tarde. Isso porque as quatro capitais do Centro-Oeste, São Paulo e Belo Horizonte irão enfrentar essas condições adversas. Nessa faixa do dia também irá chover em Boa Vista, Macapá, Belém e Palmas. Ou seja, no período vespertino, apenas as nove capitais nordestinas, Vitória, Rio de Janeiro e Manaus irão escapar das instabilidades.

Mapa das chuvas para este feriado da Proclamação da República — 15/11/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

À noite, contudo, o tempo firme irá predominar nesta quarta-feira de feriado. Além da previsão já informada para a Região Sul, o combo pancadas de chuva e trovoadas seguirá presente apenas em Porto Velho e Rio Branco. Por fim, Goiânia e Brasília terão “muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada”.

No consolidado do dia, Cuiabá será mais uma vez a campeã entre as capitais no quesito temperatura máxima. De acordo com o Inmet, os termômetros irão chegar a 41ºC na capital mato-grossense. Boa Vista e Rio de Janeiro, no entanto, ficarão próximas dessa marca. Isso porque cada uma delas deverá registrar temperatura máxima de 40ºC.

Leia mais: “O El Niño e a farsa das mudanças climáticas”, artigo de Ricardo Felício publicado no site da Revista Oeste