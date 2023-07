Previsão do tempo: perigo para danos por causa de chuva e vendaval

O fim de semana começa com chuva e vendaval em áreas espalhadas pelo Brasil. De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este sábado, 22, há perigo de ocorrer deslizamentos e alagamentos.

Ao todo, o Inmet tem sete alertas de “perigo potencial” (amarelo) para este sábado. Três desses são relacionados a possíveis danos em virtude de grandes volumes acumulados de chuva. Os outros quatro são voltados a ocorrência de rajadas de vento.

Na parte da possibilidade de problemas por causa da chuva, os alertas estão concentrados nas regiões Norte e Nordeste. Na área que engloba o noroeste do Amazonas e a metade norte de Roraima, a previsão do tempo indica acumulados de até 50 milímetros (mm), mesmo volume aguardado para a faixa que pega o litoral de três Estados: Amapá, Pará e Maranhão. Por fim, há a expectativa do mesmo nível no leste baiano, do extremo sul do Estado até Camaçari.

Nessa parte de alertas chuvosos, o Inmet avisa que há baixo risco de “corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.”

Perigos de chuva e vendaval na previsão do tempo do Inmet

O Inmet alerta que neste sábado ventos costeiros podem ocorrer em dois pontos do país. No primeiro, vai do Rio Grande do Sul à região de Florianópolis. O segundo, a saber, pega boa parte do litoral nordestino, do Ceará ao extremo sul baiano.

Em ambas as localidades, o órgão avisa que o perigo potencial se dá para a “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”.

Por fim, outras duas áreas — também no Sul e no Nordeste — ganham classificação de perigo potencial para danos em razão de vendaval. Esse alerta vale para o oeste e sudoeste gaúcho e grande parte do interior nordestino, além de áreas do Tocantins, de Minas Gerais, do Distrito Federal e de Goiás.

“Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda”, avisa a equipe do Inmet para a população das áreas com risco de vendaval.

