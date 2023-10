Previsão do tempo: sexta-feira com pancadas de chuva e trovoadas

As instabilidades vão seguir se espalhando em boa parte do país nesta sexta-feira, 27. De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vai haver pancadas de chuva e trovoadas em algumas das capitais do país.

Durante a manhã, por exemplo, vai haver chuvas e trovões em Campo Grande, Belo Horizonte e Vitória. Além disso, os acumulados devem ocorrer em outras nove capitais espalhadas por Sudeste, Centro-Oeste e Norte: Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Palmas, Rio Branco, Porto Velho, Manaus e Boa Vista.

Conforme a previsão do tempo do Inmet, mais capitais vão enfrentar pancadas de chuva e trovoadas no decorrer da tarde desta sexta-feira. Aguarda-se tal condição, a saber, em Goiânia, Brasília, Palmas, Porto Velho e Rio Branco — e segue em Belo Horizonte, Vitória e Campo Grande. No período vespertino, as chuvas vão ocorrer, ainda, sobre Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Cuiabá, Boa Vista e Manaus.

À noite, a capital sul-mato-grossense deixa de contar com trovoadas, mas seguirá com pancadas de chuva. Os trovões, no entanto, seguirão, de acordo com a previsão do tempo, em outras quatro cidades: Brasília, Goiânia, Vitória e Belo Horizonte. Ainda seguirá chovendo em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho.

Pancadas de chuva e trovoadas em destaque na previsão do tempo, mas não nas capitais do Nordeste

Capitais nordestinas vão seguir sem chuvas | Foto: Reprodução/Redes sociais

Diferentemente das outras regiões, o Nordeste não terá nenhuma de suas nove capitais na rota das pancadas de chuva e trovoadas que constam na previsão do tempo do Inmet. Todas elas terão, a saber, temperaturas máximas acima dos 30ºC. Novamente, Teresina será o destaque no quesito calor. Isso porque os termômetros devem chegar aos 40ºC nesta sexta-feira na capital do Piauí.

Mapa do Brasil, com o mapa das chuvas nas capitais na tarde desta sexta-feira, 27 — 27/10/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

