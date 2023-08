Previsão do tempo: tempestade e declínio de temperatura

A quinta-feira, 24, será de registros de tempestade e declínio de temperatura em algumas áreas do Brasil. É o que informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

+ Confira a previsão do tempo no site da Revista Oeste

publicidade

Em relação à ocorrência de tempestade, o Inmet, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, emite alerta para a área que abrange a porção norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. De acordo com a previsão, pode chover cerca de 100 milímetros até as 10 horas da manhã de hoje.

Fora o volume acumulado de chuva, para essa parte do país ainda há o risco de queda de granizo e rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora. Por causa disso, o instituto meteorológico emite alerta de cor laranja, que representa “perigo” para problemas.

“Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, informa o Inmet. Ou seja, o instituto afirma que a tempestade sulista desta manhã pode afetar o cotidiano das pessoas e de quem atua diretamente com agronegócio.

No Sudeste, o destaque a partir da tarde desta quinta-feira — mais precisamente das 16 horas de hoje até as 9 horas de sexta-feira 25 — será o declínio da temperatura. De acordo com o Inmet, os termômetros vão registrar queda de 3ºC a 5ºC. Dessa forma, há alerta amarelo, de “perigo potencial”.

A área que deverá enfrentar declínio de temperatura se restringe ao Estado de São Paulo. Conforme o Inmet, essa condição climática deve ocorrer sobre o Vale do Paraíba, parte da região metropolitana de São Paulo (sobretudo o ABC Paulista), todo o litoral sul e parte do litoral norte (Bertioga e São Sebastião).

Tempestade, declínio de temperatura e ondas de calor na previsão do tempo

Brasil: calor em pleno inverno | Foto: Reprodução/Freepik

A tempestade matinal no sul e o declínio da temperatura em São Paulo não são, entretanto, os únicos destaques do dia na previsão do tempo do Inmet. Isso porque há alertas relacionados a ondas de calor e baixa umidade relativa do ar.

Leia também: “Chuva de granizo deixa camada de gelo em Santa Catarina”

Até as 15 horas de hoje, o alerta — amarelo — de onda de calor se estende do sudoeste de Mato Grosso do Sul, na fronteira do Brasil com o Paraguai, até a Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro. Abrange, assim, áreas do Paraná (metade norte) e São Paulo (sudoeste, Vale do Ribeira, todo o litoral e o Vale do Paraíba).

Novamente, o Inmet diz que alerta amarelo para onda de calor representa, sobretudo, “temperatura 5ºC acima da média por período de dois ou três dias.”

Para o Nordeste, o alerta da vez é o mesmo: perigo potencial por causa de onda de calor. A diferença, contudo, é o período. O aviso ficará ativo até as 23h59 de hoje. A mancha do alerta passa por sete dos nove Estados da região: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

Mais onda de calor e baixa umidade

Parte do país vai ter dia quente nesta quinta, 24 — 23/8/2023 | Foto: Reprodução/Freepik

Para outra parte do Brasil, o alerta amarelo de onda de calor vai durar mais tempo. Conforme o Inmet, essa condição climática vai precisar de atenção até as 23 horas de sexta-feira. E isso vale para a extensa faixa que abrange áreas de 12 Estados, além do Distrito Federal:

Norte

Rondônia (todo o Estado), Amazonas (sudeste), Pará (metade sul) e Tocantins (todo o Estado).

Nordeste

Maranhão (metade sul) e Bahia (extremo oeste).

Centro-Oeste

Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul (porção norte).

Sudeste

Minas Gerais (com exceção no nordeste), São Paulo (metade norte) e Rio de Janeiro (áreas na divisa com Minas Gerais).

Leia também: “Incêndios no Havaí: jornal afirma que Biden mente para sobreviventes”

Por fim, para todo o Centro-Oeste e partes do Norte, do Nordeste e do Sudeste, o Inmet avisa, em sua previsão do tempo, que há perigo potencial para problemas em decorrência da baixa umidade relativa do ar, que deve variar de 20% a 30% até as 23 horas de sexta-feira.

“Baixo risco de incêndios florestais e à saúde”, informa o Inmet, em relação aos problemas que podem ocorrer no país diante da baixa umidade relativa do ar.

Assim, o Inmet lista três instruções para quem estiver na área que conta com alerta amarelo por causa da baixa umidade:

beber bastante líquido;

evitar desgaste físico nas horas mais secas; e

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes.

Leia também: “A falsa emergência climática”, artigo de Ricardo Felício publicado no site da Revista Oeste