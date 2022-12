Programa do MEC acelera tempo de alfabetização

O Programa Tempo de Aprender, instituído no início de 2020, pelo Ministério da Educação, fez com que crianças do 2º ano do ensino fundamental de escolas vulneráveis do Brasil aumentassem em 22% as chances de ser um leitor iniciante ou fluente, em comparação com crianças que não participaram do programa. Quando se trata de escola em região não vulnerável, as chances aumentam para 27%. Os alunos avaliados permaneceram em atividades pedagógicas do programa por cinco meses.

Esses números foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 23, em uma apresentação do relatório final do programa, de responsabilidade da Secretaria Nacional de Alfabetização. O programa, segundo o MEC, “é totalmente baseado em evidências científicas e em práticas exitosas”.

O secretário de Alfabetização do MEC, Fábio Gomes, disse que se surpreendeu não pelos resultados, mas pela grande participação das escolas e dos educadores no programa. “Não surpreendeu pela qualidade da ação em si, porque a ação é muito bem desenhada, baseada em evidências científicas, mas pelo engajamento, que era nossa preocupação desde o início, porque o cenário de aplicação é muito heterogêneo”, declarou, nesta sexta-feira.

Ao todo, escolas de 21 Estados e do Distrito Federal e quase 5,2 mil municípios aderiram ao programa. Em nota, o MEC afirmou que os resultados positivos para leitura, escrita e fluência em leitura oral “mostraram o sucesso do programa Tempo de Aprender e sua eficácia”.

O Tempo de Aprender foi desenvolvido com a formação de professores, o fornecimento de recursos pedagógicos baseados em evidências, como o aplicativo de alfabetização GraphoGame e o Sistema Online de Recursos para Alfabetização, e a disponibilização de avaliações calibradas para a Língua Portuguesa, Matemática e Fluência em Leitura.

Os resultados do programa foram avaliados pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (Caed/UFJF), por meio de uma parceria firmada com o MEC, em 2022. “Este estudo envolveu a aplicação de avaliações de fluência, de escrita e de leitura numa amostra representativa das escolas que participam do programa Tempo de Aprender”, informou o MEC.

A cerimônia de apresentação dos resultados do Tempo de Aprender foi transmitida ao vivo no canal do Ministério da Educação.