Protesto prossegue em Salvador

Por André Muzell, de Salvador

Mais de 300 mil pessoas já passaram nos últimos 12 dias em frente ao Quartel General da Mouraria no bairro de Nazaré, em Salvador BA. E os organizadores voluntários das manifestações prometem um dia histórico, neste próximo feriado de 15 de novembro.

“Estamos aqui porque não concordamos com o processo eleitoral e apoiamos a nota das forças armadas, desta última quinta-feira, assinada pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica.” afirmou um dos manifestantes voluntários com quem conversei.

-Publicidade-

Com tendas de alimentação e medicamentos, o grupo levou um tempo para organizar a entrada e saída de produtos porque depende de doações. “Recebemos sopa, frutas, pães, sucos, água, café, achocolatado e marmitas.” disse a responsável pelo setor.

“Precisamos libertar o Brasil da corrupção e da ditadura de toga”, disse um dos organizadores voluntários do movimento. Eles já identificaram infiltrados no início da manifestação, logo após as eleições, e expulsaram alguns que queriam criar tumulto no local ou partidarizar. “Apareceram querendo informações e nomes dos voluntários. Prontamente pegamos os microfones e denunciamos para que ninguém entregasse seus dados.”, relatou.

Os manifestantes estão vindo de várias cidades: Jacobina, Candeias, Ilha de Itaparica, Feira de Santana e outras. Em média de 100 até 300 pessoas dormem no local em barracas em tendas.