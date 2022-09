‘Quanto mais pobre, mais vulnerável ao fechamento irresponsável das escolas’

Ilona Becskeházy, doutora em Educação e ex-secretária do Ministério da Educação, foi a convidada do programa As Liberais desta semana.

Entre vários assuntos, Ilona critica a falta de competência e de planejamento das escolas brasileiras para receber os alunos no pós-pandemia: “Os professores brasileiros, as escolas brasileiras, com raríssimas exceções, não têm a competência pedagógica, a competência de controle do comportamento, a competência realmente de fazer o aluno adquirir um comportamento institucional, entende? Versus o comportamento que ele tem na família, um comportamento escolar, nós não temos essa infraestrutura que funcione bem”.

Questionada sobre os efeitos do fechamento das escolas para o aprendizado dos alunos, Ilona foi categórica: “Quanto mais pobre, mais vulnerável a esse fechamento irresponsável das escolas”.

