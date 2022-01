Quase metade das cidades mineiras está em situação de emergência

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou na manhã deste sábado, 22, que mais cinco cidades de Minas Gerais estão em situação de emergência em virtude das chuvas. Com isso, o número total ultrapassa 400, o que representa 47% dos 853 municípios mineiros.

De acordo com o Cedec, o número de desabrigados chega a aproximadamente 7.700. Em comparação com o último sábado, 17, são mais mil pessoas desabrigadas. Nesta semana, o aumento no número de desalojados também foi expressivo: foram cerca de 2.800 novos registros, passando de 45.800 para 48.600, segundo a coordenadoria estadual.

Desde o início das tempestades, 25 pessoas morreram nas cidades mineiras. Foram registrados óbitos em Belo Horizonte (1), Betim (1), Brumadinho (5), Caratinga (2), Claro dos Porções (1), Contagem (1), Coronel Fabriciano (1), Dores de Guanhães (2), Engenheiro Caldas (1), Ervália (1), Montes Claros (1), Nova Serrana (1), Ouro Preto (1), Perdigão (2), Pescador (1), Santana do Riacho (1), São Gonçalo do Rio Abaixo (1) e Uberaba (1).

As chuvas seguem no rodar

Embora os termômetros estejam em alta, os temporais têm sido comuns nesse período do ano. E continuarão a ser nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão é que haverá chuvas típicas do verão, principalmente nas regiões Sul, Triângulo, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Central, incluindo a Grande Belo Horizonte. A possibilidade de pancadas de chuva é alta, mas também há chance de chuvas de granizo.

