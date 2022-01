Prejuízo causado pelas chuvas deve superar R$ 400 milhões, diz Zema

Romeu Zema, governador de Minas, calcula o prejuízo causado pelas chuvas no Estado | Foto: Reprodução/Mídias Sociais

'O cenário hoje é de guerra no Estado', afirmou o governador de Minas Gerais

O prejuízo aos cofres de Minas Gerais causado pelas fortes chuvas que vêm castigando o Estado nas últimas semanas pode ultrapassar a casa dos R$ 400 milhões. É o que estima o governador Romeu Zema (Novo), que fala em um “cenário de guerra” no território mineiro.

“O cenário hoje é de guerra no Estado. Nós temos estradas que foram praticamente destruídas. Temos mais de 150 frentes de retirada de lama, de outros materiais”, afirmou o mandatário, em entrevista ao jornal O Globo. “A previsão é de chuva, a previsão é de mais deslizamento. A chuva parou, mas a água continua infiltrando no solo. Então, deslizamentos estão sujeitos a acontecer.”

Segundo o governador de Minas, o valor total do prejuízo pelas chuvas ainda “está sendo levantado”, mas a projeção é de cerca de R$ 400 milhões. “É muito provável que, só em obras de infraestrutura para recuperar o que nós tínhamos antes das chuvas, serão mais de R$ 400 milhões. Mas esse número pode aumentar”, admite.

“Se hoje um rio estiver com o volume de água alto e destruir uma ponte, amanhã são mais R$ 10 milhões para você refazer essa ponte. Mas a estimativa é de R$ 400 milhões para mais, no momento”, explicou.

Zema falou também sobre a ajuda financeira e logística encaminhada pelo governo federal ao Estado. “Temos recebido a ajuda do governo federal, sim, e toda ajuda adicional que vier será muito bem-vinda”, disse. “A questão de recurso, nós temos de deixar muito claro, é fundamental, mas tem o devido momento. Acho que nós temos de ver o resultado final. Não são só milhões que resolvem. Gente competente, gente comprometida, com método de trabalho, às vezes conta muito mais que os milhões.”

Até o momento, 25 pessoas morreram em Minas e mais de 35 mil estão desalojadas por causa das chuvas. Mais de 40% dos municípios do Estado estão em situação de emergência.

Na quarta-feira 12, em entrevista à Jovem Pan, o ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro “tem agido” no enfrentamento das chuvas em Minas.

“O governo federal tem agido sob coordenação do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, interagindo com a Defesa Civil estadual e junto aos municípios”, afirmou Roma.

“A primeira medida é proteger as pessoas, fazer o resgate e estabelecer os serviços básicos. Essas são as prioridades no epicentro de uma calamidade como essa”, prosseguiu. “Na sequência, é dar abrigo a essas pessoas que perderam suas casas ou estão desalojadas.”