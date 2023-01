Queda de barreira bloqueia pista da Dutra no Rio

Uma queda de barreira bloqueou um trecho da Via Dutra, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa (RJ), neste sábado, 7. O acidente aconteceu na altura do km 284 e foi provocado pela chuva. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que motoristas estejam atentos ao passar pela região porque há risco de novos deslizamentos, além da pista molhada devido às chuvas.

Segundo a PRF, pedras da encosta da pista deslizaram e atingiram uma carreta, mas ninguém se feriu. O trânsito no sentido Rio, perto das 12h, era de 20 quilômetros. No sentido São Paulo, de 8 quilômetros.

Imagem compartilhada nas redes sociais mostra como estava o trecho nesta manhã.

-Publicidade-

Urgente rodovia presidente dutra interditada sentindo rio de janeiro em barra mansa pic.twitter.com/YYNthdINM7 — Jc Camargo (@jcamargo488) January 7, 2023

De acordo com a concessionária que administra o trecho, para tentar diminuir o transtorno para os motoristas, o tráfego flui em mão dupla entre o km 286 e o km 283 na pista sentido São Paulo. Equipes de engenharia estão no local avaliando as condições da estrada para definir medidas que devem ser tomadas.

Não há previsão para liberação completa da via. A rodovia é a principal ligação entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O site da concessionária acompanha em tempo real a situação do trânsito nas estradas.