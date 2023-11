O número de áreas queimadas na região do Pantanal, de janeiro a novembro, é 200% superior ao mesmo período de 2022. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Os incêndios têm atingido os Estados do Mato Grosso (MT) e do Mato Grosso do Sul (MS) e representam 7% do Pantanal. As chamas já consumiram 950 mil hectares em 2023, contra 316 mil no mesmo período (janeiro a novembro) de 2022.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), cerca de 98% dos focos de calor no Pantanal estão em três cidades do MS. São elas: Corumbá (74,8%), Aquidauana (12,8%) e Porto Murtinho (10%).

Incêndios afetam rodovias

As chamas atingiram as margens da Rodovia Transpantaneira — como é conhecida a BR-070 — em Poconé (MT), na última quarta-feira, 15. As fumaças atrapalharam a visibilidade dos motoristas.

O Corpo de Bombeiros, brigadistas de fazendas próximas ao local e voluntários ajudaram no combate ao fogo. Segundo a corporação, este ano é considerado atípico, devido à falta de chuvas e às ondas de calor que atingem a maior parte do país.

Em outra rodovia, a BR-262, o fogo também dificultou a visibilidade nas estradas nesta quinta-feira, 16, em Corumbá (MS). Um vídeo divulgado no Twitter/X, gravado por um motorista que passava pelo local, mostra o céu vermelho e a fumaça encobrindo toda a rodovia. O fogo atingiu matas nos dois lados da via.

Este é o Pantanal brasileiro.



Governo Lula é criticado

O governo federal vem sendo criticado pela situação no Pantanal, em meio a outra crise de queimadas, na Amazônia. O próprio governo admitiu ter uma estrutura insuficiente de combate aos grandes incêndios. O Ministério do Meio Ambiente tem enviado reforço para o Pantanal.

