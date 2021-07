Queiroga anuncia teste para aplicação de reforço da CoronaVac

Nesta quarta-feira, 28, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou um estudo para avaliar o uso de terceira dose em brasileiros que receberam a vacina CoronaVac. A pesquisa será feita em parceira com a Universidade de Oxford.

A aplicação do reforço para o produto desenvolvido pela farmacêutica Sinovac será testada com os imunizantes da Pfizer, Janssen e AstraZeneca/Oxford — todos previstos no plano nacional de vacinação contra a covid-19.

