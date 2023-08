Saiba quem são os donos da 123milhas

Depois de a 123milhas anunciar que suspenderia a emissão de passagens aéreas já adquiridas sem respeitar o ressarcimento previsto pelo Código do Consumidor, os irmãos Ramiro Julio Soares Madureira e Augusto Julio Soares Madureira passaram a figurar nos jornais do país.

Isso porque, de acordo com o registro da Receita Federal, eles são os sócios-administradores da 123milhas. A dupla também é proprietária da empresa Novum Investimentos Participações, em parceria com uma parente, Cristiane Soares Madureira do Nascimento.

No entanto, a 123milhas e a Novum Investimentos Participações não são os únicos empreendimentos que os irmãos Ramiro e Augusto detêm em conjunto.

No site transparenciabr.org, Augusto Julio e Ramiro Julio compartilham a propriedade de oito empresas. Os negócios atuam nos mais diferentes ramos, como incorporação imobiliária, consultoria e holding não financeira. Ao todo, cada um deles é sócio em nove empresas atualmente ativas.

A lista engloba a antiga concorrente MaxMilhas, cujo plano de fusão foi anunciado em janeiro deste ano, mas que ainda não foi levado a cabo.

Donos da 123milhas recentemente compraram a concorrente MaxMilhas

O que faziam os donos da 123milhas

Segundo declarou em sua página no Linkedin, Augusto se formou em 2005 em ciências econômicas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Antes de fundar a 123milhas, foi gerente e diretor em diferentes empresas vinculadas ao setor cafeeiro.

A Minas Export Comércio e Exportação de Café é uma dessas empresas, que foi vendida para a norte-americana Sara Lee, em 2009. Há ainda a Fazenda Bela Vista e o Café Moka.

O jornal O Tempo informou que todos são negócios de sua família, uma tradicional produtora e exportadora de café do município de Piumhi, no interior de Minas.

Ramiro, em contrapartida, passou a atuar no setor de passagens aéreas em 2006, quando fundou a HotMilhas.

Ramiro e Augusto se uniram para fundar a 123milhas apenas dez anos depois, em 2016. No início, a empresa centrou suas atividades na comercialização de passagens mais baratas. Depois, passou a oferecer o serviço de reserva de hotéis, pacotes de viagem, seguro viagem e aluguel de carros.

Na tarde da quarta-feira 24, a CPI das Pirâmides convocou os irmãos prestar esclarecimentos acerca da suspensão de emissão de passagens. O sigilo bancário da 123milhas, dos irmãos e de Cristiane Soares Madureira do Nascimento já foram autorizados.

