Quem é o empresário que tem R$ 60 milhões em tênis

Nike, Adidas, Puma, Reebok, Vans, Converse, Gucci, Louis Vuitton. O que todas essas marcas têm em comum? Elas estão presentes nos tênis da imensa lista de calçados de Ricardo Clemente, CEO da JVMC Participações, empresa que atua no setor de administração de serviços.

Ao todo, Clemente possui mais de 3.800 pares dispostos na parede. Somados, os tênis chegam a R$ 60 milhões.

No bairro Santa Cecília, em São Paulo, o empresário transformou um de seus escritórios em um santuário dos tênis. Por lá, é possível encontrar desde lançamentos recentes, como o Nike Air Force em colaboração com a marca Tiffany & Co, até calçados da Louis Vuiton de diferentes cores, com assinaturas da artista plástica Yayoi Kusama.

Em 2017, o armário de Clemente contava com 60 pares de tênis. A vontade de investir nos sneakers — termo utilizado para designar tênis casuais esportivos — surgiu quando ele doou um par do modelo Dream Team, da Nike, e depois descobriu que a peça custava mais de US$ 10 mil.

Porém, de 2017 a 2023, a coleção do empresário cresceu mais de 14,9%. Até o fim deste ano, Clemente espera acumular 9 mil pares em seu acervo.

Com a coleção avaliada em 60 milhões, Clemente não se considera um sneakerhead — termo utilizado para designar amantes de calçados estilosos —, mas um colecionador de tênis.

A relação dele com a moda se resume somente aos calçados. No corpo, o empresário prefere vestir apenas roupas básicas, como camisetas brancas e pretas combinando com calças confortáveis. “Até com terno, em uma cerimônia de casamento, eu uso tênis”, diz.

Uma equipe de três pessoas ajuda o empresário a garimpar os tênis

Clemente não compra os tênis sozinho. Ele conta com três amigos que o ajudam na compra dos calçados. Além de conferir a qualidade dos itens, a “equipe” do empresário também o ajuda a completar a coleção.

Recentemente, durante uma viagem à China, um amigo de Clemente o avisou sobre o lançamento de um Air Jordan exclusivo no país asiático. “Paguei R$ 1,4 mil [no tênis]”, revelou o colecionador. “Hoje, o calçado vale uns R$ 50 mil.”

Em média, Clemente adiciona 250 pares por mês à sua coleção, quantidade que ele considera razoável.