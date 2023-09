Meme de marmota gritando nomes rende dinheiro a brasileiros

Famoso em outros países, o meme da marmota gritando nomes de pessoas, times de futebol ou até frases completas tem viralizado nas redes sociais. Brasileiros que trabalham com a criação dos vídeos do animal contam que é possível ganhar dinheiro fazendo isso.

O trabalho dos criadores de conteúdo consiste em dublar, editar e interagir com o público na internet. Além da repercussão, que garante milhões de visualizações no Instagram e no TikTok, os vídeos rendem cerca de R$ 3 mil a R$ 4 mil, por mês.

O portal G1 conversou com dois produtores de conteúdo que passaram a ganhar dinheiro com os vídeos da marmota.

O motorista de aplicativo Miguel Mendes, dono do Marmota na Voz, tem mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram. Mendes é ativo nas redes sociais e, em julho deste ano, se deparou com perfis gringos produzindo conteúdos com o animal.

O homem, então, logo criou um perfil para fazer memes. Ele diz ser o criador da versão brasileira da marmota que grita.

“Em julho, passou uma semana da primeira postagem e nada aconteceu”, revelou Mendes. “Depois, os vídeos começaram a viralizar e, em 10 dias, eu bati 1 milhão de seguidores no Instagram.”

O motorista de aplicativo diz que tem ganhado mais dinheiro com os vídeos da marmota do que com as corridas.

Com tantos pedidos, Mendes afirma que, às vezes, os seguidores ficam chateados porque ele não fala o nome delas na dublagem. “Mas é normal, não dá para fazer com todos”, disse.

Meme da marmota no TikTok

No TikTok, um dos perfis da marmota que fazem sucesso é o de Vinicius Lacerda, que vive em Salvador. “Eu achei aquilo engraçado e comecei a produzir”, contou o criador de conteúdo. “Não sou dublador, mas tenho habilidades para isso e sei imitar muito bem tanto o Mickey Mouse quanto o Bob Esponja, por exemplo.”

Depois que começou a gravar os vídeos com a própria voz, Lacerda revelou que atraiu 10 mil seguidores e que, consequentemente, começou a ganhar dinheiro.

“Eu logo ganhei 10 mil seguidores e já pude monetizar a conta”, disse ele. “Em agosto, dentro de 20 dias, consegui mais diheiro na produção dos memes do que como gerente comercial.

Lacerda, que não autorizou divulgar os valores que arrecada com os vídeos, é dono do perfil Marmota problemática, que tem mais de 600 mil seguidores.