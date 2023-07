Quem era a cantora Vivi Araújo, que morreu em acidente de carro, aos 22 anos

A cantora e radialista Augusta Vitória Teixeira de Araújo, mais conhecida como Vivi Araújo, morreu na madrugada desta sexta-feira, 30, em um acidente de carro em Cidade Ocidental, em Goiás.

A rádio Luziânia FM 98.1, em que a cantora trabalhava, confirmou a informação por meio do Instagram. Vivi Araújo completaria 23 anos em 16 de julho.

A Polícia Militar informou que a cantora perdeu o controle do carro em uma avenida que dá acesso à BR-040 e capotou por volta de 00h10.

Como foi o acidente que culminou na morte de Vivi Araújo?



Testemunhas contaram que a cantora bateu em um viaduto e foi arremessada para fora do veículo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro “voa” depois da batida.



O velório de Vivi ocorreu nesta sexta-feira, 30, em uma capela do Cemitério Santa Luzia, em Luziânia, em Goiás. O sepultamento estava marcado para as 16h30, no mesmo local.

A cantora acumulava 110 mil seguidores no Instagram e 673 mil no TikTok, além de cerca de 2 mil inscritos em seu canal no YouTube. Ela publicava covers de músicas sertanejas e vídeos de seu dia a dia.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado