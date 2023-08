Quem recebeu os lucros do FGTS? Saiba como consultar

A Caixa Econômica Federal encerrou, no domingo 30, a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 2023.

Mais de 130 milhões de trabalhadores foram beneficiados com um montante que totalizou R$ 12,7 bilhões — equivalente a 99% do lucro do FGTS em 2022.

Todos os trabalhadores com saldo em conta em 31 de dezembro de 2022 tiveram direito de receber os valores. A conta pode estar ativa ou inativa.

O pagamento foi proporcional ao crédito disponível na conta até aquele período. O saldo de 2023 não faz parte da equação da Caixa.

Como saber se recebi algum valor dos lucros do FGTS?

Para fazer uma consulta e saber se recebeu o lucro do Fundo de Garantia, basta acessar o extrato da conta por meio do aplicativo FGTS, disponível para os aplicativos Android (Google) e iOS (Apple).

Nos casos de clientes da Caixa, as contas podem ser consultadas ao acessar o saldo por meio do Internet Banking.

99% do lucro do FGTS em 2022 foi distribuídos para os trabalhadores | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

É possível sacar os valores?

Os lucros do FGTS depositados pela Caixa se incorporam ao saldo disponível na conta de cada trabalhador. As regras para saque seguem as mesmas previstas por lei.

Para sacar o saldo da conta, o trabalhador deve de enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na lei, como: demissão sem justa causa, compra da casa própria ou aposentadoria.

Qual o cálculo para receber esses dividendos?

De acordo com a Caixa, para saber o valor a ser recebido, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente até a data limite (31 de dezembro de 2022) por 0,02461511.

