R$ 600 milhões de dívida: Corinthians fecha acordo com a Caixa

A Caixa Econômica Federal informou que chegou a um acordo com o Corinthians para o financiamento da dívida relativa à construção de seu estádio em Itaquera (zona leste de São Paulo), a Neo Química Arena. Segundo o banco, os documentos de renegociação foram assinados na segunda-feira 25.

De acordo com o portal ge.com, ficou estipulado que o valor total da dívida seria de R$ 611 milhões. Desses, R$ 300 milhões serão abatidos com a receita do naming rights (direito sobre a propriedade do nome do estádio) firmado entre o Corinthians e a Neo Química. Os R$ 311 milhões restantes seriam pagos até 2041. Em 20 anos, isso representaria o pagamento anual de R$ 15,5 milhões, dívida que o clube pretende quitar com parte da receita da bilheteria de seus jogos.

A Caixa não deu detalhes sobre os valores e os prazos estipulados pela proposta do clube aprovada pela instituição. Em junho, o Conselho Deliberativo do Corinthians votou e aprovou o acordo.

-Publicidade-

Em nota oficial, o clube paulista afirmou que “houve unanimidade entre os conselheiros pela aprovação dos termos do acordo”.