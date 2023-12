Região Sul sofre com mais um alerta laranja de tempestade

Um alerta laranja de tempestade seguido de… outro alerta laranja de tempestade. Assim ocorre com a Região Sul do Brasil nesta semana.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

Diferentemente do aviso de quarta-feira 6, o desta quinta-feira, 7, não vai afetar o Sul por inteiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que o alerta vale para a faixa que vai da metade norte do Rio Grande do Sul à divisa do Paraná com São Paulo.

Inmet mostra a área de atuação do alerta | Foto: Reprodução/Inmet

Conforme o Inmet, o alerta laranja de tempestade desta vez valerá até as 23h59 desta quinta-feira. A emissão do aviso se deu no primeiro minuto do dia.

Como nas vezes anteriores, a equipe do órgão meteorológico destaca os fenômenos climáticos que representam um alerta laranja de tempestade: chuva de até 100 mm, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

O Inmet reforça que o temporal previsto para a Região Sul pode provocar problemas. As complicações, a saber, tendem a afetar a infraestrutura e a atividade agropecuária.

“Risco de corte de energia elétrica”, informa o Inmet. “Estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.”

Diante da situação, o órgão pede para a população local se cuidar. Pede-se, nesse sentido, para não se abrigar embaixo de árvores nem estacionar perto de torres de transmissão e placas de publicidade. Desligar os aparelhos elétricos é outra instrução.

Áreas afetadas pelo novo alerta laranja de tempestade na Região Sul

Mais chuva na Região Sul, avisa o Inmet | Foto: Reprodução/Freepik

Confira, abaixo, as áreas que estão dentro da faixa de atuação do novo alerta laranja de tempestade na Região Sul do Brasil. A lista é do Inmet.

Norte Pioneiro Paranaense;

Serrana;

Oeste Catarinense;

Metropolitana de Curitiba;

Vale do Itajaí;

Noroeste Rio-grandense;

Grande Florianópolis;

Centro Ocidental Rio-grandense;

Centro Ocidental Paranaense;

Metropolitana de Porto Alegre;

Noroeste Paranaense;

Norte Central Paranaense;

Sudoeste Paranaense;

Oeste Paranaense;

Nordeste Rio-grandense;

Sudeste Paranaense;

Centro Oriental Paranaense;

Norte Catarinense;

Sul Catarinense;

Centro Oriental Rio-grandense;

Centro-Sul Paranaense; e

Sudoeste Rio-grandense.

Leia mais: “A falsa emergência climática”, artigo de Ricardo Felício publicado no site da Revista Oeste