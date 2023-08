Resposta inusitada de motorista a jovem viraliza nas redes

Um motorista deu uma resposta inusitada a um jovem enquanto eles combinavam uma corrida por aplicativo. O conteúdo da conversa explodiu em visualizações na tarde de quinta-feira 10, em uma publicação nas redes sociais.

A resposta do motorista de aplicativo para o cliente que “só queria ir para casa chorar” viralizou depois que João Teles, de 23 anos, compartilhou a conversa no Twitter.

“Oi, moço, não cancela, não”, escreveu o fotógrafo de Blumenau, cidade de Santa Catarina. Em seguida, o motorista respondeu: “Pode ir chorando no carro”.

Até a tarde de quinta-feira 10, mais de 95 mil pessoas tinham curtido a publicação, que alcançou mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. O diálogo aconteceu na madrugada de domingo 9.

“Eu estava num momento péssimo, tinha saído mais cedo de uma festa a que fui com uma amiga, porque estava muito desconfortável”, diz João, em entrevista ao jornal local O Município. “Só que diversos motoristas cancelaram. Sabe aquela sensação de que você só queria ir para casa e cada segundo a mais naquele lugar é agoniante?! Pois então.”

Jovem conta que motorista de aplicativo foi compreensivo

João, que mora em Blumenau há cinco anos, conta que a reação do motorista foi inesperada e compreensiva, já que o homem o deixou confortável para conversar.

“De início, o motorista ficou em silêncio”, afirma o jovem. “Ele parecia querer respeitar meu momento. Mas, depois, eu falei que estava me sentindo mal e ele me deu palavras de encorajamento.”

Nos comentários da publicação, pessoas elogiaram a atitude do motorista e relataram vivências semelhantes.

“Algo parecido aconteceu comigo no Carnaval”, afirmou um internauta. “Entrei chorando no Uber e, no fim da corrida, ele me falou as palavras mais humanas e sensíveis que eu poderia ter ouvido.” Teve, gente, contudo, que reclamou da situação, ao afirmar que o motorista deveria cobrar pelo serviço prestado como psicólogo.

Pelo Twitter, João demonstrou que parou de só querer chorar em casa. Aproveitando a repercussão do diálogo com um motorista de aplicativo, ele usou a rede social para avisar: trabalha como fotógrafo. No Instagram, ele se apresenta como especialista em “retratos femininos”.

